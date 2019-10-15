Münbiç'te son durum! Açıklamalar peş peşe geliyor

Öte yandan Esad rejimi ve Türkiye'nin görüşmeler yürüttüğü aktarıldı ve Münbiç'e ilişkin Ankara ve Moskova arasında herhangi bir mutabakata varılmadığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye elçisinin yaptığı açıklamada ise Şam ile YPG arasında arabuluculuk görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Türk ve Rus askerlerinin bölgede koordinasyon içinde olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Suriye hükümet güçleri, Münbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" denildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonu 'kabul edilemez' olarak nitelenirken, Türkiye-Suriye sınırında Esad kuvvetlerinin konuşlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Dün TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç'e yönelik operasyonun başladığını ve kuvvetlerin bölgeye doğru intikal ettiğini açıklamıştı.

SMO ayrıca Münbiç'e bağlı bazı köylerin kendi kontrollerine geçtiğini duyurdu.

SMO: SURİYE ORDUSU DEĞİL KÜRT MİLİTANLAR

SMO ise ilginç bir iddia ortaya atarak, Münbiç'e giren askerlerin Suriye ordusuna mensup askerler değil YPG'li teröristler olduğunu öne sürdü.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 1 TÜRK ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "15 Ekim'de Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralan. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirildi." ifadelerini kullandı.



