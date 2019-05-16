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Münbiç'te YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama meydana geldi.

Münbiç'te YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.

Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
PKK Suriye münbiç

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