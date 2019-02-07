"Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile ilişkilerini bitirmesi için model"

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritasının ABD'nin YPG ile ilişkilerini bitirmesi için model olduğunu söyledi.

Büyükelçi Önal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Washington şubesinin ABD'nin Suriye'den çekilmesinin yansımaları üzerine düzenlediği panelde konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden beri kurumsal bir altyapıya sahip olduğunu belirten Önal, iki ülke arasındaki ilişkilerin şu anda da bölgedeki karmaşık durum nedeniyle büyük önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Önal, Irak ve Suriye'de ortaya çıkan otorite boşluğunun terör örgütleri ile doldurulduğunu hatırlatan Büyükelçi, "Burada önemli eksikliklerden biri barışçıl bir geçiş için kurumsal eksikliktir çünkü halkın kendini ifade etmesi ve değişim talebinde bulunması için bu ülkelerde barışçıl geçişi sağlayacak kurumlar yok." dedi.

- "Münbiç yol haritası ABD'nin ile YPG ile ilişkisini bitirmek için bir modeldir"

Önal, ABD ile Türkiye'nin, Suriye'deki krizin güvenilir siyasi çözüm ve ülke çapında ateşkesle sonlandırılması noktasında aynı çizgide olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: