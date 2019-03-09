Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı: 7 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Münbiç ilçesinin batısında terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 sivil yaralandı.
Münbiç’in batısında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı’nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK’nın kontrol noktası yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. 7 sivilin yaralandığı saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiğini duyurdu.
Öte yandan Münbiç, Ağustos 2016’dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.
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