HABER

Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde Münbiç ilçesinin batısında terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 sivil yaralandı.Münbiç’in batısında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı’nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK’nın kontrol noktası yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Suriye’nin kuzeyinde Münbiç ilçesinin batısında terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 sivil yaralandı.
Münbiç’in batısında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı’nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK’nın kontrol noktası yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. 7 sivilin yaralandığı saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiğini duyurdu.
Öte yandan Münbiç, Ağustos 2016’dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepkiFoça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki
Kocaeli’de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiKocaeli’de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.