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Münbiç'te bugün ABD ile 'Müşterek Birleşik Devriye' icra edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç’te, bugün 'Müşterek Birleşik Devriye' faaliyetlerinin ikincisini icra ettikleri bildirildi. İlk ortak devriye 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

ANKARA (DHA) Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç’te, bugün 'Müşterek Birleşik Devriye' faaliyetlerinin ikincisini icra ettikleri bildirildi. İlk ortak devriye 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

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