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MÜNBİÇ'TE BUGÜN ABD İLE 'MÜŞTEREK BİRLEŞİK DEVRİYE' İCRA EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç’te, bugün 'Müşterek Birleşik Devriye' faaliyetlerinin ikincisini icra ettikleri bildirildi.

ANKARA (DHA) Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç’te, bugün 'Müşterek Birleşik Devriye' faaliyetlerinin ikincisini icra ettikleri bildirildi. İlk ortak devriye 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

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