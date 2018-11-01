"Münbiç'te müşterek devriye başladı"

TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin bugün saat 15.53 itibarıyla başladığını açıkladı.

Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Münbiç'te gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." bilgisini paylaştı.

