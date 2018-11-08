Münbiç'te müşterek devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ikinci Müşterek Birleşik Devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te bugün "Müşterek Birleşik Devriye" faaliyetlerinin ikincisini icra etti.

İki ülke unsurları ilk ortak devriye faaliyetini 1 Kasım'da yapmıştı.

