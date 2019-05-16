Münbiç’te terör örgütü YPG’ye bombalı saldırı kamerada

Suriye’nin Münbiç kentinde bombalı araçla yapılan ve 6 YPG/PKK’lı teröristin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin Münbiç kent merkezinde bulunan sözde askeri meclisi önünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı bir diğer terör örgütü DEAŞ üstlenirken, DEAŞ’ın yayın organı tarafından yapılan açıklamada saldırıda 6 YPG/PKK’lı teröristin öldürüldüğü 14’nün ise yaralandığı kaydedildi.

