Münbiç'teki müşterek birleşik devriyeden ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından Münbiç'te dün başlatılan müşterek birleşik devriyelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam eden faaliyetler, "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda karşılıklı planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca müşterek birleşik devriyelerin icrasına başlandı. Ortak devriyelerin başladığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından dün duyuruldu.

Akar, Bakanlığının 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin sunumu sırasındaki açıklamada, "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Takvimin gerisinde olmakla beraber yapılması gerekenlerden bir aşamanın daha geçildiğini, bu konudaki ilişkiyi sabırla sürdürdüklerini belirten Akar, "Sonuçların alınmasını bekliyoruz ve muhatabımız Amerikalı dostlarımıza bir an önce yaptığımız planların gerçekleşmesini tavsiye de ediyoruz, teklif de ediyoruz, gündeme getiriyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

