Münbiç'teki müşterek devriye faaliyeti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile müşterek devriye faaliyetine ilişkin, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.
Akar'ın Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetine ilişkin açıklaması, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.
Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini belirten Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.
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