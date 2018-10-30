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"Münbiç'teki ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:06 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson: - "Münbiç ilçesinin dışınaki ortak devriyeler için görev hazırlıkları ve ortak operasyon eğitimleri tamamlandı. İki kuvvet ortak devriyelere başlamak üzere yerlerini alıyor" - Yarbay Kone Faulkner: - "Ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç bölgesinde ortak devriyeler için eğitim ve hazırlıkların tamamladığını duyurdu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Binbaşı Robertson, "Münbiç ilçesinin dışındaki ortak devriyeler için görev hazırlıkları ve ortak operasyon eğitimleri tamamlandı. İki kuvvet ortak devriyelere başlamak üzere yerlerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Devriyelerin başlamasına ilişkin tarih vermekten kaçınan Robertson, görev hazırlıkları kapsamında Türk-Amerikan kuvvetlerinin ortak operasyon yapma konusunda kabiliyetlerinin senkronize edildiğini, ortak taktik operasyonlarında alıştırma ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Binbaşı Robertson, devriyeye katılacak kuvvetlere silah eğitimlerinin yanı sıra iletişim kurma ve kesme, el yapımı patlayıcı prosedürleri ve trafik kontrol noktalarını istikrara kavuşturmak dahil birçok eğitimin verildiğini dile getirdi.

-"Ortak devriyeler çok kısa bir süre içinde başlayacak"

Diğer taraftan AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner, "Ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak." ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkili ise ortak devriyelerin "bir iki gün içinde" veya "bir haftadan daha az bir süre içinde" başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda haziran ayında mutabakat sağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD münbiç Türkiye

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