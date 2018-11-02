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Münbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleri

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında dün başladığı ortak devriyenin görüntülerini paylaştı.

Münbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleri

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında dün başladığı ortak devriyenin görüntülerini paylaştı.
Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra 22 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, Gaziantep'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, dün saat 15.53'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan ortak devriyeye ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk ve ABD bayraklarının üzerinde bulunduğu zırhlı araçların Münbiç kırsalındaki devriyesi yer alıyor.
FOTOĞRAFLI

Münbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleriMünbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleriMünbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleriMünbiç'teki ortak devriyenin ilk görüntüleri

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