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Münbiç'teki patlamayı DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:22 | Son Güncelleme

Münbiç'teki patlamayı DEAŞ üstlendi

Suriye'nin Münbiç ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde yaşanan patlamada, aralarında YPG/PKK'nın sözde Münbiç sorumlusu terörist elebaşlarından Robar Münbiç ve çok sayıda YPG/PKK'lı terörist öldü.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluşmuştu.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yapmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye

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