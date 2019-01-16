HABER

Münbiç'teki saldırıda ABD askerleri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

Suriye'nin Münbiç ilçesinde DEAŞ'ın üstlendiği patlamada ABD askerlerinin öldüğü bildirildi - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan: - "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Albay Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermezken, bazı medya organları saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edilmişti.

Patlama sonrası ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etmişti. Patlamada ölenler olduğu öğrenilmişti.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
İbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandıİbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandı
Antalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgiAntalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ münbiç Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.