Münbiç'teki saldırıda ABD askerleri öldü

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Albay Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermezken, bazı medya organları saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edilmişti.