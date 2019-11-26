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Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan'ın isimleri Bolu'da yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Meclisi'nde alınan kararla, erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan'ın isimlerinin sokaklara verilmesine karar verildi.

Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan'ın isimleri Bolu'da yaşatılacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Meclisi'nde alınan kararla, erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan'ın isimlerinin sokaklara verilmesine karar verildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'ne denk gelen Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda İmar Komisyonu’nun önerisiyle, çeşitli tarihlerde erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan isimlerinin sokaklara verilmesi teklif edildi.
BAŞKAN ÖZCAN: ÜÇ SİMGE İSİMİN ADINI YAŞATMAK İSTİYORUZ
Konunun meclis gündemine getirilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kadınlara yönelik şiddete karşı çok hassas olduklarını belirterek, erkek terörüne kurban edilen üç simge ismin adlarını yaşatmak istediklerini söyledi. Özcan’ın bu sözleri sonrası İmar Komisyonu Başkanı Asuman Şentürk, Tekin Kılıçaraslan Mahallesi’nde 161'inci Sokak isminin 'Münevver Karabulut', 167'nci Sokak isminin 'Emine Bulut' olarak değiştirilmesini, daha önce ismi olmayan bir sokağa da 'Özgecan Arslan' adı verilmesini teklif etti.
MECLİS ÜYELERİ TEKLİFİ KABUL ETTİ
Meclis üyelerinin kararı kabul etmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu isimler yaşatılsın ki bizim bu konudaki tavrımızla toplumsal hassasiyetin oluşması noktasında bir katkımız olsun" dedi.

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Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan'ın isimleri Bolu'da yaşatılacak

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