Münih Güvenlik Konferansı Başlıyor

Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor.Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde Batılı ülkelerin Rusya ile diyalogu sürdürme hedefinde olduğunu söyledi. "Amacımız tüm tarafları kapsayan bir güvenlik ortamı için ciddi bir diyalog" diyen Baerbock "Rusya’nın Ukrayna sınırına eşi görülmemiş oranda asker göndermesi ve Soğuk Savaş dönemini anımsatan talepleriyle, Avrupa‘daki barış düzeninin temel ilkelerini sarstı" şeklinde konuştu. Bakan, Münih’te Almanya’nın müttefikleriyle "Şiddet ve askeri tehditlerin mantığına karşı nasıl diyalog mantığıyla cevap verebileceğimizi tartışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger’se, konferansa Rusya’dan yüksek düzeyde siyasetçilerin katılmamasını "hata" olarak tanımladı. "Rusya tartışmaktan kaçıyor şeklinde bir intiba oluştu" diyen Ischinger, özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gelişini iptal etmesini eleştirdi. "Münih’te ele almamız gereken konulardan biri de Rusya’nın diplomasi masasına nasıl geri dönebileceğini konuşmak" diyen Ischinger, Rusya’nın NATO’nun genişlemeyi ve Ukrayna’yı üye yapmayı hedeflediği yönündeki kaygılarının anlamsız olduğunu ve bu konunun NATO’nun gündeminde bulunmadığını ifade etti. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı, "Kimse Rusya’yı tehdit etmiyor" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı, 30 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla birlikte 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanını, uluslararası diplomatları, jeopolitik ve güvenlik uzmanlarını biraraya getirecek.

Geleneksel olarak Şubat ayının ikinci hafta sonunda yapılan ve köklü bir geleneğe sahip olan konferansta, resmi olmayan diyalog ortamında gündemdeki güvenlik konuları masaya yatırılıyor. 1963 yılından beri düzenlenen ve uluslararası siyaset için en önemli buluşma ve tartışma forumlarından biri olarak tanımlanan Münih Güvenlik Konferansı, Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti. Geçen yılki konferansta ABD Başkanı Joe Biden büyük yankı uyandıran bir konuşma yapmış, Amerika'nın dünya diplomasi sahnesine döndüğünü anlatmış ve Rusya’yla Çin kaynaklı tehditlere odaklandıklarını dile getirmişti.

Konferans bu yıl salgına rağmen daha küçük ölçekte ve sıkı hijyen koşulları altında düzenlenecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında her katılımcının Almanya'da resmen tanınan aşılarını yaptırmış olması gerekirken davetliler, konferans boyunca her gün PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Ayrıca gala yemeği ya da "şömine konuşmaları" gibi sosyal etkinlikler düzenlenmeyecek. Toplantılara, daha önceki senelerde olduğu gibi, Münih'teki "Bayerischer Hof" adlı dünya çapında tanınan otel ev sahipliği yapacak.

Rusya Ukrayna gerilimi gölgesinde yapılacak konferans

Konferansın son yılların en gerilimli toplantılarından birisi olması bekleniyor. Zira konferans, Rusya’yla Batılı devletlerin ilişkilerinde gerilimin arttığı, tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Pazar gününe dek sürecek toplantılar dizisinde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle son haftalarda yoğunlaşan Doğu Avrupa'daki gerilim ve krizin çözümüne yönelik öneriler ağırlıklı olarak ele alınacak. Cumartesi günü konferansta Ukrayna, Rusya ve NATO konuları ana odak noktası olacak. Cuma günü konferansın başlangıcındaysa, sığınmacı sorunu ve iklim krizi gibi küresel sorunlarla ilgili konuşmalar yapılacak. Pazar günü de Avrupa Birliği'nin geleceği panellerde masaya yatırılacak. Zirvenin açılış konuşmalarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, konferansa bizzat katılarak Ukrayna krizi karşısında ABD’yle Avrupalı müttefikler arasındaki dayanışmanın altını çizecek. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris'in konferansta, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekeceği ve Rusya’yla artan Ukrayna gerginliği karşısında ABD ve Avrupalı müttefikler arasındaki işbirliğine vurgu yapacağı, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne Amerika'nın verdiği önemin de altını çizeceği belirtildi.

Amerika’dan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de konferansa beklenen isimler arasında. Almanya, Başbakan Scholz’un dışında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht’le konferansta temsil edilirken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de konuşmacı olarak yer alacaklar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, daha önce duyurulduğunun aksine, konferansa katılmayacak.

Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı konferansa İBB Başkanı İmamoğlu da davetli

Türkiye’nin ise konferansta Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından temsil edilmesi bekleniyor. Daha önce konuşmacı olarak konferansa katılacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine katılımını iptal ettiği öğrenildi. Ischinger, Türkiye'den ekonomi temsilcilerinin de katılmasının beklendiğini kaydederken konferansın basın ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Münih’e davet edildiği yönündeki haberi doğruladı. İmamoğlu’nun konferans kapsamında ilk kez düzenlenen "Dünya metropolleri ve demokrasi" başlıklı bir panelde konuşma yapması bekleniyor.

Bu arada Güvenlik Konferansı’nda bu yıl güvenlik tedbirleri daha da arttırıldı. Konferansta güvenliği sağlamak için 3 bin polis görev yapacak. Üç gün boyunca Münih merkezinde bazı yerlere giriş tamamen yasak olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferansa karşı bir protesto gösterisi düzenleniyor. Cumartesi yapılacak ve çok sayıda savaş karşıtıyla aşırı sol örgütün katılım çağrısı yaptığı gösteriye 5 bin kadar katılımcı bekleniyor.

