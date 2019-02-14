Münih Güvenlik Konferansı Yarın Başlıyor

Küresel güvenlik konularının ele alındığı, dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı Cuma günü başlıyor. Geleneksel olarak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen konferans, yoğun gündem maddeleriyle Pazar gününe dek sürecek.

Zirveye 35 devlet ve hükümet başkanı ile 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanın katılması bekleniyor. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek buluşmaya, çok sayıda Amerikan siyasetçinin katılacağı açıklandı. Geçen ay Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Platformu’na, hükümetin kapalı olması nedeniyle ve Başkan Donald Trump’un talimatıyla ABD’den siyasetçi katılmamıştı.

ABD yönetimini Münih’te Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından temsil edilecek. Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u gönderirken, ev sahibi Almanya Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Ursulan von der Leyen başta olmak üzere toplam yedi bakanla masada yer alacak.

Çin'i eski Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Yang Jiechi temsil ederken,NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beklenen diğer isimlerden bazıları. Türkiye adına Savunma Bakanı Hulusi Akar Münih’e gidecek. Akar’ın, Brüksel’de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan Almanya’daki zirveye geçeceği tahmin ediliyor.