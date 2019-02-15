Münih Güvenlik Konferansı Yoğun Gündemle Başladı

Dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı rekor katılımla başladı. Münih kentinde düzenlenen konferansa 40 devlet başkanı ve 100'ün üzerinde bakan olmak üzere toplam 600'ün üzerinde konuk katılıyor.
Küresel ve bölgesel güvenlik konularının Pazar gününe dek ele alınacağı konferansın açılışı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yla diyaloğun sürmesini umut ettiğini belirtti ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’nin iptalini engellemek için hala bir olasılık gördüğünü söyledi. "Diyalog her zaman önemli , ama özellikle şu anda olduğu gibi gerilimlerin çok fazla olduğu dönemlerde daha da önemli" diyen Stoltenberg yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geleceğini ve INF anlaşmasının geleceğini konuşacağını duyurdu.
Zirve kapsamında yarın Lavrov’la ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Çin'i eski Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Yang Jiechi arasında da aynı konuda bir toplantı olacağı öğrenildi. ABD’nin Soğuk Savaş’tan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasından sonra, Rusya da INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurmuştu.
Münih Güvenlik Konferansı’nın bir diğer önemli konusunu da Brexit anlaşmasıyla İngiltere’nin ayrılması sonrasında Avrupa Birliği’nin geleceği oluşturuyor. Konferansı açan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa’nın her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç duyduğunu ve tek sesle konuşması gerektiğini söyledi. Almanya bu bağlamda Fransa’yla işbirliğini güçlendirmek istiyor. Ancak daha önce Münih Konferansı’na katılacağını ve açılışı Başbakan Angela Merkel’le birlikte yapacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımını birkaç gün önce iptal etmesi Alman delegasyonunda tepkiye neden oldu.Resmi açıklamada Macron’un iç politik nedenlerle ve sarı yeleklilerin protestoları sonrasında yurttaş diyaloguna ağırlık verdiği için Münih’e gelmediği belirtilse de, kaynaklar esas nedenin Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesi konusunda Berlin ve Paris arasında yaşanan anlaşmazlık olduğunu öne sürüyor.
Münih Güvenlik Konferansı’na Türkiye adına Savunma Bakanı Hulusi Akar katılıyor. Akar’ın Pazar günü Türkiye’nin dış politik çizgileri ve özellikle Suriye politikaları konusunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Savunma Bakanı’nın önümüzdeki günlerde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Münih Güvenlik Konferansı kapsamında güvenliği sağlamak üzere 4 bin 400 polis görevlendirilirken, NATO karşıtlarının yarın Münih’te düzenleyecekleri protesto gösterisine 10 bin kişinin katılması bekleniyor.
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