Münih Güvenlik Konferansı Yoğun Gündemle Başladı

Dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı rekor katılımla başladı. Münih kentinde düzenlenen konferansa 40 devlet başkanı ve 100'ün üzerinde bakan olmak üzere toplam 600'ün üzerinde konuk katılıyor.

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının Pazar gününe dek ele alınacağı konferansın açılışı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yla diyaloğun sürmesini umut ettiğini belirtti ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’nin iptalini engellemek için hala bir olasılık gördüğünü söyledi. "Diyalog her zaman önemli , ama özellikle şu anda olduğu gibi gerilimlerin çok fazla olduğu dönemlerde daha da önemli" diyen Stoltenberg yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geleceğini ve INF anlaşmasının geleceğini konuşacağını duyurdu.

Zirve kapsamında yarın Lavrov’la ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Çin'i eski Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Yang Jiechi arasında da aynı konuda bir toplantı olacağı öğrenildi. ABD’nin Soğuk Savaş’tan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasından sonra, Rusya da INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurmuştu.