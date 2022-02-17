Münih Güvenlik Konferansı'na Akar ve İmamoğlu Katılıyor

Almanya’da yarın başlayacak Münih Güvenlik Konferansı, 30 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla birlikte 100’e yakın dış işleri ve savunma bakanını, uluslararası diplomatları, jeopolitik ve güvenlik uzmanlarını biraraya getirecek.

Geleneksel olarak Şubat ayının ikinci hafta sonunda yapılan ve köklü bir geleneğe sahip olan konferansta, resmi olmayan diyalog ortamında gündemdeki güvenlik konuları masaya yatırılıyor. 1963 yılından beri düzenlenen ve uluslararası siyaset için en önemli buluşma ve tartışma forumlarından biri olarak tanımlanan Münih Güvenlik Konferansı, Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilirmişti. Geçen yılki konferansta ABD Başkanı Joe Biden büyük yankı uyandıran bir konuşma yapmış, Amerika'nın dünya diplomasi sahnesine döndüğünü anlatmış ve Rusya’yla, Çin kaynaklı "tehditlere" odaklandıklarını dile getirmişti.

Konferans bu yıl salgına rağmen daha küçük ölçekte ve sıkı hijyen koşulları altında düzenlenecek. Corona virüs önlemleri kapsamında her katılımcının, Almanya'da resmen tanınan aşılarını yaptırmış olması gerekirken davetliler, konferans boyunca her gün PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Ayrıca gala yemeği ya da "şömine konuşmaları" gibi sosyal etkinlikler düzenlenmeyecek. Toplantılara, daha önceki senelerde olduğu gibi, Münih'teki "Bayerischer Hof" adlı dünya çapında tanınan otel ev sahipliği yapacak.

Rusya Ukrayna gerilimi gölgesinde yapılacak konferans

Konferansın son yılların en gerilimli toplantılarından birisi olması bekleniyor. Zira konferans, Rusya’yla, Batılı devletlerin ilişkilerinde gerilimin arttığı, tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Pazar gününe dek sürecek toplantılar dizisinde, Rusya'nın Ukrayna sınırında asker toplaması nedeniyle son haftalarda yoğunlaşan Doğu Avrupa'daki gerilim ve krizinin çözümüne yönelik öneriler ağırlıklı olarak ele alınacak. Cumartesi günü konferansta Ukrayna, Rusya ve NATO konuları ana odak noktası olacak. Cuma günü konferansın başlangıcındaysa, sığınmacı sorunu ve iklim krizi gibi küresel sorunlarla ilgili konuşmalar yapılacak. Pazar günü de Avrupa Birliği'nin geleceği panellerde masaya yatırılacak. Zirvenin açılış konuşmalarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapacaklar.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, konferansa bizzat katılarak Ukrayna krizi karşısında ABD’yle, Avrupalı müttefikler arasındaki dayanışmanın altını çizecek. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris'in konferansta, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekeceği ve Rusya’yla artan Ukrayna gerginliği karşısında ABD ve Avrupalı müttefikler arasındaki işbirliğine vurgu yapacağı, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne, ABD'nin verdiği önemin de altını çizeceği belirtildi.

ABD’den Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de konferansa beklenen isimler arasında. Almanya, Başbakan Scholz’un dışında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht’le konferansta temsil ederken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanısıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de konuşmacı olarak yer alacaklar. Rusya’dan ise üst düzey bir konuşmacı beklenmiyor.

Konferans yöneticisi Wolfgang Ischinger, Rusya lideri Vladimir Putin’in davet edildiğini, ancak gelmeyeceğini bildirdiğini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da gelip gelmeyeceğinin ise henüz netleşmediğini duyurdu. Ischinger, Rusya’da yapılan Sputnik 5 aşısının Almanya’da tanınmamasının bu bağlamda bir sorun oluşturduğuna da dikkat çekti.

Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı konferansa İBB Başkanı İmamoğlu da davetli

Türkiye’yse konferansta Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından temsil edilecek. Daha önce konuşmacı olarak konferansa katılacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine katılımını iptal ettiği öğrenildi. Ischinger, Türkiye'den ekonomi temsilcilerinin de katılmasının beklendiğini kaydederken konferansın basın ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Münih’e davet edildiği yönündeki haberi doğruladı. İmamoğlu’nun konferans kapsamında ilk kez düzenlenen "Dünya metropolleri ve demokrasi" başlıklı bir panelde konuşma yapması bekleniyor.

Bu arada Güvenlik Konferansı’nda bu yıl güvenlik tedbirleri daha da artırıldı. Konferansta güvenliği sağlamak adına 3 bin polis görev yapacak. Üç gün boyunca Münih merkezinde bazı yerlere, giriş tamamen yasak olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferansa karşı bir protesto gösterisi düzenleniyor. Cumartesi yapılacak ve çok sayıda savaş karşıtıyla, aşırı sol örgütün katılım çağrısı yaptığı gösteriye 5 bin kadar katılımcı bekleniyor.

