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Münih Güvenlik Konferansı’na rekor katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek 55.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek 55. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) 40 devlet başkanı ve 100’ün üzerinde bakan olmak üzere 500’ün üzerinde konuk katılacak.
Münih’te bu yıl 55’ncisi düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl rekor seviyede katılımcıya ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak olan konferans, 17 Şubat’ta sona erecek. Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger, konferansa davet edilen 500’ün üzerinde konuğun 40’ının devlet başkanı ve başbakan olduğunu, 100’ün üzerinde de bakanın katılacağını duyurdu. Konferansın açılışının Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson tarafından yapılacağını açıklayan Ischinger, bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Ischinger, “Bununla Brexit olsun olmasın İngiltere’nin Avrupa’nın savunma politikasında önemli bir aktör ve partner olmaya devam edeceği mesajını vermek istiyoruz” dedi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi isimlerin de katılacağı Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in de yer alacağı konferansa Çin ilk kez katılacak. Konferansta Çin, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri tarafından temsil edilecek ve Çin Komünist Partisi Genel Başkanı Yabancı Yetkilisi Yang Jiechi de Münih’te olacak. Konferansa Almanya federal hükümetinin en etkili isimleri CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Tarım Bakanı Julia Klöckner katılacak.
Münih Güvenlik Konferansı’na geçtiğimiz yıl 20 devlet ve hükümet başkanı ve 80’e yakın bakan katılmıştı. Konferans, 1964 yılından bu yana aralıksız olarak yapılıyor.

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