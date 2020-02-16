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Münih Güvenlik Konferansı’nda gündem Libya

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde Berlin'deki Libya zirvesinin devamı niteliğinde bir konferans düzenleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı’nda gündem Libya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’ndan Libya krizi konusunda Türkiye’yi eleştirdi.56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde ana gündem maddesi Libya. Münih'te bugün, geçen ay Berlin'de düzenlenen Libya zirvesinin devamı niteliğinde bir konferans düzenleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin başkanlığında gerçekleştirilen konferansta Berlin zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alınıyor.

Berlin'de 16 ülkeden üst düzey siyasetçi ve BM'den temsilcileri Almanya'nın öncülüğünde bir araya getiren zirvede, dokuz yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlar atılması üzerinde mutabık kalınmıştı.

Heiko Maas’ın, "artık adım adım hayata geçirilmesine odaklanılması gerektiğini" ifade ettiği kararlar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, silah ambargosu kararına sadık kalınması ve iç savaşın tarafları arasındaki müzakarelerin devam ettirilmesi yer alıyor.

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye Libya eleştirisi

Münih Güvenik Konferansı’nda Türkiye’nin Libya’ya müdahalesine yönelik doğrudan bir eleştiri de geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan , Libya’ya dış müdahalenin bir an önce son bulması çağrısı yaptı. Konferans çerçevesşnde Alman haber ajansı dpa’ya açıklama yapan bin Ferhan, “Şimdi de Türkiye tarafından Suriye’den gönderilen birlikler bölgeye geliyor. Tüm bunlar tabii ki durumun iyileşmesine hiçbir katkıda bulunmadığı gibi; daha da fazla istikrarsızlığa neden oluyor” ifadelerini kullandı. Bin Ferhan, bunun bölgeye yapılan silah sevkiyatları için de geçerli olduğunu söyledi.

Bin Ferhan, Libya’da gelecekte bir uluslararası barış misyonunun görev yapabileceğini ama henüz bu tür bir misyon için doğru zaman olmadığını ifade etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, bu fikrin "süreç doğru yönde gelişirse ve etkili olursa iyi bir fikir olabileceğini" söyledi.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye’nin aksine; Suudi Arabistan’ın Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki General Hafter’e askeri destek verdiği biliniyor.

Münih Güvenlik Konferansı’nda Libya’nın yanı sıra, Avrupa’nın geleceğinin ele alınacağı bir panel ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Barış Planı’nı açıklamasının ardından İsrail-Filistin çatışmasında gelinen noktanın masada olacağı bir diğer panel düzenlenecek.

Münih’te düzenlenen üç günlük konferans, yaklaşık 35 devlet ve hükümet başkanı ile 100 Dışişleri ve Savunma Bakanı’nı bir araya getiriyor.

dpa / SÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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