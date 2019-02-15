IHAAW165737-SIY/15-02-2019
- Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ’la mücadele toplantısında, “ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.
15.02.2019 16:57:37 TSI
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