Münih'te korona önlemleri sıkılaştırılıyor

Kentte sadece 5'ten fazla kişinin buluşmasına izin verilmeyecek, bazı bölgelere de maske zorunluluğu getirilecek.Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te korona vakalarının artış göstermesi üzerine koruma önlemlerinin yeniden sıkılaştırılacağını açıkladı. Eyaletin kriz kurulunda kararlaştırılan önlemlere göre kentte Perşembe gününden itibaren 5'ten kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak, bazı bölgelerde de maske zorunluluğu getirilecek.

Kentte şimdiye kadar açık alanda 50, kapalı alanlarda da 25 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyordu. Etkinlikler için bu kuralın değişmediği belirtildi. Söder, kamusal alanda maske zorunluluğunun Münih'in yanı sıra Würzburg kentinde de uygulanacağını söyledi.

Münih'te son bir haftalık verilere göre kritik değerin üstüne çıkıldı. Buna göre kentte yaşayan her 100 bin kişiden 55,9'unda korona tespit edildi. Her 100 bin kişide 50 vaka kritik eşik olarak kabul ediliyordu. Köln'de her 100 bin kişi de 36, Hamburg'da 21, Berlin'de de 21 vaka son bir hafta içinde kayıtlara geçti.