Münih'te Türkiye ve Rusya'dan İdlib mesaisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye'yi görüştü. Türkiye'den bir heyet pazartesi Moskova'ya gidecek.Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmenin gündeminde Şam güçlerinin operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşanan gelişmeler vardı. Çavuşoğlu'nun görüşmede "Suriye'de görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dediği belirtildi. Çavuşoğlu'nun ayrıca bu durumun Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımını etkilememesi gerektiğini söylediği de kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS, Çavuşoğlu'nun "Prensipler temeline oturan pozisyonlarımızı ya da politikalarımızı, bir ülke hakkındaki münferit fikirlerimiz üzerinden değiştiremeyiz" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Türkiye'den bir heyetin Pazartesi günü Moskova'ya gideceğini açıklamıştı. Rusya'dan bir heyet de geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunmuştu.