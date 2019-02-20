Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 22 Şubat akşamı, hocaları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın eserlerinden oluşan bir repertuvarla, CRR’de sanatseverlerle buluşacak. Konserin konuk solisti, günümüzün önde gelen Türk Müziği icracılarından Münip Utandı. “Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eserleri” başlıklı konser saat 20.00’de başlayacak.

Tanburi Hakan Talu yönetiminde gerçekleşecek konserde, Yavaşça’nın Rahatülervah makamındaki klasik takımını icra edilecek. Konserde ayrıca; Yavaşça’nın hayatında önemli yer tutan Sadettiin Kaynak, Zeki Arif Ataergin gibi bestekarların eserlerinden de örnekler seslendirecek.

Münip Utandı’ya konserde; viyolonselde Volkan Ertem, kemençede Ömer Aşçıoğlu, ritmde Serdar Bişiren, neyde Ahmet Toz, kanunda Taner Sayacıoğlu ve udda Bilen Işıktaş eşlik edecek.

Gecede sahne alacak ses sanatçıları ise şöyle;

“ İlhan Yazıcı, Atakan Akdaş, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Gizem Çoşkun, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel.”

30 ve 20 TL olan konser biletleri, CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.



