HABER

Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 22 Şubat akşamı, hocaları Prof.

Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 22 Şubat akşamı, hocaları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın eserlerinden oluşan bir repertuvarla, CRR’de sanatseverlerle buluşacak. Konserin konuk solisti, günümüzün önde gelen Türk Müziği icracılarından Münip Utandı. “Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eserleri” başlıklı konser saat 20.00’de başlayacak.
Tanburi Hakan Talu yönetiminde gerçekleşecek konserde, Yavaşça’nın Rahatülervah makamındaki klasik takımını icra edilecek. Konserde ayrıca; Yavaşça’nın hayatında önemli yer tutan Sadettiin Kaynak, Zeki Arif Ataergin gibi bestekarların eserlerinden de örnekler seslendirecek.
Münip Utandı’ya konserde; viyolonselde Volkan Ertem, kemençede Ömer Aşçıoğlu, ritmde Serdar Bişiren, neyde Ahmet Toz, kanunda Taner Sayacıoğlu ve udda Bilen Işıktaş eşlik edecek.
Gecede sahne alacak ses sanatçıları ise şöyle;
“ İlhan Yazıcı, Atakan Akdaş, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Gizem Çoşkun, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel.”
30 ve 20 TL olan konser biletleri, CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

Münip Utandı’dan Alaeddin Yavaşça eserleri

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.