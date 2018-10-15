Münir el Mutasaddık Almanya'dan sınır dışı edildi

BERLİN (AA) - ABD’de 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık yapmaktan Almanya’da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fas asıllı Münir el Mutasaddık’ın sınır dışı edildiği bildirildi.
Polis, 15 yıldır hapiste olan ve cezasını tamamladığı için serbest kalan Mutasaddık’ın bugün Fuhlsbüttel Cezaevi’nden helikopterle önce Hamburg Havalimanı’na götürüldüğünü, oradan da Frankfurt Havalimanı'ndan Fas'ın Casablanca kentine gönderildiğini açıkladı.
44 yaşındaki Mutasaddık'ın ağır silahlı polisler tarafından havalimanına götürüldüğü ve uçakta da Alman polisinin Mutasaddık'a refakat ettiği belirtildi.
Mutasaddık'a 3 Nisan 2064 yılına kadar yani 90 yaşına kadar Almanya'ya giriş yasağı da konduğu ifade edildi.
Münir el Mutasaddık'ın 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan uçaklardan birinin pilotu olan Muhammed Atta ile Hamburg'ta bağlantı kurduğu tespit edilmişti.
Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Mutasaddık'ın sınır dışı edilme sürecinde görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti.
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