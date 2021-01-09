YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamam

Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamam

09.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan sağlıkçıların 36-72 ay arası çocuklarına ücretsiz hizmet verecek Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamamlandı.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan sağlıkçıların 36-72 ay arası çocuklarına ücretsiz hizmet verecek Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamamlandı. Kreşte, oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlardı, yeni eğitim alanları oluşturuldu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Covid-19 pandemisiyle ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının çocuklarına belediye kreşlerinden Münir Özkul’da ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.
Kreş hizmetinden yararlanmak isteyen sağlık çalışanları için başvuru süresinin yarın, 10 Ocak Pazar, sona ereceğini hatırlatan Başkan Uysal, sokağa çıkma yasağına rağmen başvuruların 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceğini kaydetti. Mevzuat uyarınca başvuruda bulunacak sağlık çalışanlarının Muratpaşa’da ikamet etme zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, kreşe 36

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Canbey Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamam

Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamam

Serik’te karantinadaki mahalleye gıda yardımı yapıldı

Serik’te karantinadaki mahalleye gıda yardımı yapıldı

MatchUp Projesi büyüyor

MatchUp Projesi büyüyor

MİT tırları davasının firarisinin "oyununu" polis bozdu

MİT tırları davasının firarisinin "oyununu" polis bozdu

Oğlu için ürettiği Propolisle ’İnsanlığa Değer Katan Girişimci’ ödülünü aldı

Oğlu için ürettiği Propolisle ’İnsanlığa Değer Katan Girişimci’ ödülünü aldı

Antalya'da köpeklerini döven kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya'da köpeklerini döven kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.