Münster’de çocuk istismarı: 11 gözaltı

İstismara maruz kalan 5, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğun bir sabit diskteki görüntülerden teşhis edildiği bildirildi.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yeni bir çocuk istismarı skandalı ile sarsıldı. Münster Polis Teşkilatı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 11 şüphelinin gözaltına alındığı ve yedi kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Açıklamada 5, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğun ele geçirilen bir sabit diskteki görüntülerden teşhis edildiği kaydedildi.

Polis, baş zanlının 27 yaşındaki bir bilişim teknisyeni olduğunu, hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer 6 kişinin ise söz konusu baş zanlının annesi ile Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel ve Köln'de ikamet eden toplam 5 erkek olduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten ekibin başında bulunan Joachim Poll, ekibin "akıl almaz" görüntülere maruz kaldığını dile getirerek, "neler gördüğümüze inanamazsınız" dedi.

Silinmiş veriler kurtarıldı

Gözaltına alınan zanlılardan dördünün 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğu Münster kentindeki bir kameriyede saatlerce dönüşümlü olarak istismar ettiği kaydedilirken, 10 yaşındaki çocuğun Münsterli baş zanlının partnerinin oğlu, 5 yaşındaki çocuğun ise Staufenbergli zanlının oğlu olduğu açıklandı. Polis, söz konusu bilgilere, çatıya saklanan ve içindeki veriler silinmiş olan bir sabit diskteki bu verilerin kurtarılması sonucu ulaşıldığını duyurdu.