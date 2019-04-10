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Munzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Munzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tunceli'de dün geceden itibaren etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde yağmurların etkisiyle karların erimesi sonucu Munzur Çayı normal debisinin üç katına çıkarak taştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı kenarında geçen Tunceli- Ovacık karayolu sular altında kalmasıyla trafikte aksamalar yaşandı. Birçok bölgede yolda kalan araçların yardımına karayolları ekipleri yetişti. Karayolunda trafiğin kontrollü bir şekilde yapıldığı, bölgeye sevk edilen Karayolları 87'nci Şube Şefliği'ne ait iş makineleri yolda çalışma yaparak araçların da geçmesini sağladı.

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Munzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndüMunzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndüMunzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndüMunzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndü

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