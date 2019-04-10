HABER

Munzur Çayı taştı, Ovacık yolu göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tunceli'de dün geceden itibaren etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde yağmurların etkisiyle karların erimesi sonucu Munzur Çayı normal debisinin üç katına çıkarak taştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı kenarında geçen Tunceli- Ovacık karayolu sular altında kalmasıyla trafikte aksamalar yaşandı. Birçok bölgede yolda kalan araçların yardımına karayolları ekipleri yetişti. Karayolunda trafiğin kontrollü bir şekilde yapıldığı, bölgeye sevk edilen Karayolları 87'nci Şube Şefliği'ne ait iş makineleri yolda çalışma yaparak araçların da geçmesini sağladı.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Afyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldıAfyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldı
İlk kez bir kara delik görüntülendiİlk kez bir kara delik görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.