TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'de hayata geçirilen "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi" bünyesinde kurulan zipline istasyonu, kente gelen adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in başlattığı ve Fırat Kalkınma Ajansının desteklediği "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" kapsamında Munzur Çayı'nın il merkezine 10 kilometre mesafedeki Anafarma mevkisinde "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi" oluşturuldu. Nisan ayında çay kenarında hizmete giren tesis, ziyaretçilerine sunduğu rafting, kano, zipline, bisiklet ve kamp alanlarıyla yörenin yeni cazibe merkezi olmaya aday. Özellikle yerden yüksekliği 12 metre olan kulesi ve gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 330 metre zipline aktivitesi yapılmasına olanak sağlayan alan, doğayla iç içe keyifli dakikalar geçirmek isteyenlerin yeni uğrak yeri olmaya başladı. Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) Başkanı ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi işletmecisi Nazım Arslan, Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilginin hızla artığını söyledi.

Kentin birkaç yıldır rafting sporuyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Arslan, Vali Sonel'in talimatlarıyla kurulan "zipline" tesisinin bu alanda kentin ilk ve tek tesisi olduğunu belirtti. - Zipline adrenalin tutkunlarının hizmetinde Arslan, zipline alanının adrenalin tutkunlarının hizmetine sunulduğunu ifade ederek, "Burayı kente gelen turistlerin çok ciddi anlamda eğlenerek vakit geçirdikleri yer haline getirdik, ilimizin turizmine çok ciddi anlamda katkı sağladığımızı düşünüyorum. Zipline, yapmak istediğimiz ve başardığımız bir proje." dedi. Diyarbakır, Batman, Mardin, Ankara, İstanbul ve İzmir'den turlarla, Elazığ, Erzincan, Malatya, Bingöl gibi illerden de günübirlik zipline yapmak için kafilelerin gelmeye başladığını aktaran Arslan, ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden turizm firmalarının da her geçen gün organizasyon yapmak için aradığını söyledi. Arslan, Tunceli'nin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Tunceli turizmde marka şehir oldu. Özellikle doğa sporları ve doğa turizmi noktasında çok ciddi potansiyelimiz var. Raftingde Türkiye'nin en uzun parkuruna sahiptik. Zipline da da yapma kule olarak Türkiye'nin en yüksek parkuruna sahip olduk. Şehrimize 165 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde zipline parkuru kurduk." diye konuştu.

Sonel'in kente turizm ve doğa sporları konularında ciddi yatırımlar yapmasıyla kentin merak edilmeye başlandığını belirten Arslan, "Kelimenin tam anlamıyla şunu söyleyebiliriz ki yatırımlarla Tunceli bir turizm şehri, huzur şehri, doğa ve adrenalin sporları şehri oldu." dedi. - "İnsanlar bu muhteşem doğayı görmeli" İlk defa zipline aktivitesi yapan Nurgül Yalay, zipline tesisinin Tunceli'de ilk ve tek olduğunu ve çok beğendiğini söyledi. Herkesi Tunceli'ye gelerek zipline heyecanı yaşamaya davet eden Yalay, "İnsanlar bu muhteşem doğayı görmeli." dedi Batman'dan Tunceli'ye turla gelip zipline aktivitesi yapan Elif Arıca da "İlk defa zipline yaptım, çok heyecanlandım ama harika oldu. Bundan sonra karşılaştığım her yerde zipline yapacağım." dedi. Arıca, Tunceli'nin yeşillikler içinde çok güzel bir şehir olduğunu sözlerine ekledi. Batman'dan İbrahim Halil Gündüz ise Tunceli'nin güzelliklerini keşfetmek için geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını söyledi. Tunceli'nin önemli pek çok turizm değerine sahip olduğunu belirten Gündüz, "Tunceli bence turizm potansiyelinin daha fazlasını taşıyor. İyi bir tanıtım ile daha fazla insan Tunceli'ye gelebilir ve insanların ön yargıları kırılabilir. Geldikten sonra zaten her şey gözle görülebiliyor. İlk defa zipline aktivitesi yaptım ve çok heyecanlıydı. İlk boşluğa düşüş gayet güzeldi ve tekrar yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.