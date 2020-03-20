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Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Erzincan ve Tunceli sınırındaki Munzur Dağı, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor. Koruma altına alınarak avlanması yasaklanan yaban keçileri, kameralar tarafından doğal ortamlarında kaydedildi.

Yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken, görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.

Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara inerek, çaydan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yavrularıyla birlikte dolaşan yaban keçileri uzun süre objektiflere yansıdı. Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan munzur dağı

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