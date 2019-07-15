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Munzur Dağları'nda yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Munzur Dağları'nda yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi Munzur Dağları eteklerinde, koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

İstanbul'dan Pülümür'ü ziyarete gelen Ayhan Esen, Munzur Dağları eteklerinde gezintiye çıktığı sırada iki sürü halindeki yaban keçilerini fark etti.

Esen, fotoğraf makinesiyle, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçilerini görüntüledi.

Ayhan Esen, yaptığı açıklamada, yaban keçilerini görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Ender görülen bir anı kaydetmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Esen, şöyle konuştu:

"İnanılmaz güzel bir andı. Karşımda iki grup yaban keçisi sürüsü vardı, o anları kaydederken bir yandan da sürüleri gözlemliyordum. Erkek yaban keçisi sürüsü daha kalabalık, uzun boynuzlu ve son derece sağlıklı görünüyordu. Çekim yaparken keçiler beni fark etti ve Munzur Dağları'nın zirvelerine doğru kaçmaya başladı. O esnada daha güzel bir görüntü ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlı anlar yaşadım."

Herkesi doğaya ve yaban hayatına karşı duyarlı olmaya davet eden Esen, "Bu doğa geleceğe miras ve bu mirasın korunması gerekiyor. Bunun için herkese görev düşüyor. Lütfen bu keçilere kimse kıymasın, avlamasın. Doğal ortamlarında özgürce yaşasınlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Munzur Dağları Pülümür Tunceli yaban keçileri

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