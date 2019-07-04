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Munzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek, kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan çoban Engin Eroğlu (28), toprağa verildi.

Munzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildi

Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek, kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan çoban Engin Eroğlu (28), toprağa verildi. Cenaze töreninde, tabutunun üzerine Dersimspor forması koyulan Eroğlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları, 18 gün boyunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişiden oluşturulan su altı arama- kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda gönüllü tarafından yürütüldü. Arama çalışmalarında dün 19'uncu güne girilirken, sabah saatlerinde, Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Eroğlu'nun cesedi, nehre düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Aşağıtorunoba köyündeki suda bulundu.
Halil İbrahim- Gülizar Eroğlu çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü Engin Eroğlu'nun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası teslim alınıp, bugün Ovacık'a getirildi. Eroğlu için öğle vakti Ovacık Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenazede tabutunun üzerine Dersimspor forması koyulan Eroğlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Engin Eroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Yaylagünü köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Munzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildiMunzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildiMunzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildiMunzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildi

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