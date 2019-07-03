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Munzur Nehri'ne düşen Engin'in cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

  Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 15 Haziran günü, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nun cansız bedeni bulundu.  Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 15 Haziran günü, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişilik su altı arama kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla yapılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eroğlu'nun cansız bedeni, bu sabah saatlerinde Munzur Nehri'ne düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıktaki Aşağıtorunoba köyü yakınlarında bulundu. Cenazenin bulunduğu yere jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

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Haber: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA)

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