Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin 16 gündür aranıyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 16 gün önce, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları sürüyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarına, 16'ncı günü olan bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişilik su altı arama kurtarma ekibi katıldı. Ekipler, çalışmada Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik alanı taradı. Alan taramasını tamamlanmasının ardından arama çalışmaları yarın Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılacağı bildirildi.