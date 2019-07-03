Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 15 Haziran'da, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nun (28) 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Eroğlu'nun cesedi, düştüğü yere 8 kilometre uzaklıktaki suda bulundu.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları, 18 gün boyunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişiden oluşturulan su altı arama- kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda gönüllü tarafından yürütüldü. Arama çalışmalarında bugün 19'uncu güne girilirken, sabah saatlerinde, Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Eroğlu'nun cesedi, nehre düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Aşağıtorunoba köyündeki suda bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

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