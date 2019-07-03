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Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu (2) (AKTÜEL)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

CESET, NEHRİN İÇİNDEKİ ÇALILIKLARA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU Sabah saatlerinde Engin Eroğlu'nu bulmak amacıyla  gönüllü olarak Munzur Nehri'nde arama yapan bir grup, Aşağı Torunoba köyü yakınlarında suyun dibinde bir insan cesedinin olduğu fark etti.

CESET, NEHRİN İÇİNDEKİ ÇALILIKLARA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde Engin Eroğlu'nu bulmak amacıyla gönüllü olarak Munzur Nehri'nde arama yapan bir grup, Aşağı Torunoba köyü yakınlarında suyun dibinde bir insan cesedinin olduğu fark etti. Gönüllülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık görevlileri, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik şeridine aldıktan sonra, AFAD ile İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerin bünyesindeki su altı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'nde Engin Eroğlu'nun cesedini suyun içindeki çalılıklara takılmış halde buldu.

Ovacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Engin Eroğlu'nun sudan çıkarılan cenazesi ön otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ovacık Devlet Hastanesi'nde ön otopsinin ardından Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Engin Eroğlu'nun cansız bedeninin Munzur Nehri'nde çıkarıldığı sırda yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan sağlık görevlileri, fenalaşan Engin Eroğlu'nun yakınlarına müdahalede bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından Engin Eroğlu, Ovacık ilçesindeki Yoncalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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