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Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran, 1971'de milli park olan Munzur Vadisi, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerinin gözünü kamaştırıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan, Tunceli kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan bölge, eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda turisti ağırlıyor.
Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip milli park, kayıtlara göre bin 518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Milli parkta kelebek, uğur böceği, çekirge ve örümcek gibi bazı türler de dikkati çekiyor.
Milli parkta özellikle mayıs ve ağustos arasında sıkça görülen bu canlıların, rengarenk tonlara bürünen tabiatla bütünleşmesi göz alıcı güzellikler oluşturuyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Ovacık munzur vadisi milli parkı

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