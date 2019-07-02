Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan, Tunceli kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan bölge, eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda turisti ağırlıyor.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip milli park, kayıtlara göre bin 518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Milli parkta kelebek, uğur böceği, çekirge ve örümcek gibi bazı türler de dikkati çekiyor.