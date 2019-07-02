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Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor - Bin 518 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan milli parkta, kelebek, uğur böceği, çekirge ve örümcek gibi türler de dikkati çekiyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran, 1971'de milli park olan Munzur Vadisi, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerinin gözünü kamaştırıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan, Tunceli kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan bölge, eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda turisti ağırlıyor.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip milli park, kayıtlara göre bin 518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Milli parkta kelebek, uğur böceği, çekirge ve örümcek gibi bazı türler de dikkati çekiyor.

Milli parkta özellikle mayıs ve ağustos arasında sıkça görülen bu canlıların, rengarenk tonlara bürünen tabiatla bütünleşmesi göz alıcı güzellikler oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
munzur vadisi milli parkı Ovacık Tunceli

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