HABER

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve bir yolcunun çektiği manzara görüntülerinden, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu'nun (28) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de devam etti.

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve bir yolcunun çektiği manzara görüntülerinden, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu'nun (28) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de devam etti.
Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Ergin Eroğlu, geçen cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanlar eve dönerken Eroğlu, gelmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Eroğlu için kayıp başvurusunda bulunuldu.
Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Engin Eroğlu'nun cep telefonu ile şapkasını Munzur Nehri kenarında buldu. Arama çalışmaları devam ederken, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı. Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.
DRONE DA KULLANILIYOR
Eroğlu'nu bulmak için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Tunceli AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi ile gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar sırasında drone ile havadan görüntü de alınıyor.
Su altı kurtarma ekipleri ise debisi yüksek Munzur Nehri'ne botlar ile girerek, halatla arama yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci günMunzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci günMunzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci günMunzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine öğrencilerden tepkiTecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine öğrencilerden tepki
Mursi İçin Esenler’de gıyabi cenaze namazı kılındıMursi İçin Esenler’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.