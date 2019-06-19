HABER

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

VALİ SONEL'DEN BÖLGEDE İNCELEME Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte 5 gündür kayıp Engin Eroğlu'nun (28) arandığı Munzur Nehri kenarına gelip, incelemelerde bulundu. Eroğlu'nun bulunması için seferber olduklarını belirten Vali Sonel, arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple yapıldığını söyledi.

Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

VALİ SONEL'DEN BÖLGEDE İNCELEME
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte 5 gündür kayıp Engin Eroğlu'nun (28) arandığı Munzur Nehri kenarına gelip, incelemelerde bulundu. Eroğlu'nun bulunması için seferber olduklarını belirten Vali Sonel, arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple yapıldığını söyledi. Sonel, "15 Haziran günü Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta, Ovacık yolu üzerindeki Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor. Bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri'ne düşüyor. Birkaç gündür devletimizin bütün kurumlarıyla jandarmamızdan AFAD'a, sağlık personelimizden emniyetimize kadar 200 civarında kurtarma ekibimizle birlikte Munzur Nehri'nin kıyıları çift taraflı olarak aranmaya başlandı. Aramalar hala devam ediyor. Ayrıca Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan da profesyonel ekip istedik. Devletimizin tüm birimleri ile aramalar devam ediyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız. Adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandıKovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Damacana su satıcısı 3 gündür kayıpDamacana su satıcısı 3 gündür kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.