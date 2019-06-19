Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

VALİ SONEL'DEN BÖLGEDE İNCELEME

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte 5 gündür kayıp Engin Eroğlu'nun (28) arandığı Munzur Nehri kenarına gelip, incelemelerde bulundu. Eroğlu'nun bulunması için seferber olduklarını belirten Vali Sonel, arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple yapıldığını söyledi. Sonel, "15 Haziran günü Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta, Ovacık yolu üzerindeki Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor. Bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri'ne düşüyor. Birkaç gündür devletimizin bütün kurumlarıyla jandarmamızdan AFAD'a, sağlık personelimizden emniyetimize kadar 200 civarında kurtarma ekibimizle birlikte Munzur Nehri'nin kıyıları çift taraflı olarak aranmaya başlandı. Aramalar hala devam ediyor. Ayrıca Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan da profesyonel ekip istedik. Devletimizin tüm birimleri ile aramalar devam ediyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız. Adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

