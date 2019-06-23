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Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Tunceli’de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.15 Haziran’da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpması nedeniyle Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.Munzur Çayı’ndan kent merkezine kadar uzanan alanda yapılan arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD, il jandarma, emniyet, belediyeler, sağlık, Kayseri ve Malatya’dan gelen özel ekiplerin yanı sıra gönüllüler de katılıyor.

Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

Tunceli’de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.
15 Haziran’da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpması nedeniyle Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.
Munzur Çayı’ndan kent merkezine kadar uzanan alanda yapılan arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD, il jandarma, emniyet, belediyeler, sağlık, Kayseri ve Malatya’dan gelen özel ekiplerin yanı sıra gönüllüler de katılıyor.

Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

Munzur’a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

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