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Munzur’da kayıp kardeşler, 250 kişilik ekiple aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Tunceli’de 5 gündür haber alınamayan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 250 kişilik ekiple sürüyor.

Tunceli’de 5 gündür haber alınamayan Elazığlı kardeşlerin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 250 kişilik ekiple sürüyor. Havada, karada ve suda devam eden çalışmaları Vali Mehmet Ali Özkan da helikopterle takip etti.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Kentte bir doğalgaz firmasında çalışan 41 yaşındaki Mehmet ve 48 yaşındaki Bozkurt Aydemir kardeşler, 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na gitti. Üzerinde "Acil Durumlar İçin" yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle 2 kardeşi arama çalışmaları hem havada, hemde kara ile suda başlatıldı. Devam eden arama çalışmalarını ilk günden itibaren bölgede takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, bugünde helikopterle takip etti. İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Halil Başer ile İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan’ın helikopterde eşlik ettiği Vali Özkan, havadan arama çalışmalarını takip ederek bölgeyi gözlemledi.

250 kişilik ekip görev yapıyor
Bölgedeki arama çalışmalarına AFAD, Jandarma ve Polis Özel Harekat, timleri, Komando timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, MUDOSK spor kulübünden raftingciler, gönüllüler ve çevre köylerin sakinlerinden oluşan 250 kişilik ekibin katıldığı bildirildi.
Öte yandan, iz arama köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarına ise havadan İHA ile 2 Skorsky tipi askeri helikopterin destek verdiği aktarıldı.

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