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Munzur'un çakıl taşları sanat eserine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki kadın arkadaşın Munzur Çayı'ndan topladıktan sonra çeşitli tekniklerle boyaladıkları çakıl taşları ilgi görüyor - Hobi amaçlı taşların üzerine çizdikleri resim çalışmalarının sosyal medyada beğenilip ilgi görmesiyle atölye açan girişimci kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor - Girişimci Eser Tat: - "Çalışmalarımızı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda çok beğeni aldı. Görenler 'bize satar mısınız' şeklinde talepte bulundu. Biz de buradan yola çıkarak bu durumu ticarete döktük"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan iki kadın arkadaş, Munzur Çayı'ndan topladıktan sonra çeşitli tekniklerle boyaladıkları çakıl taşlarını satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Ovacık ilçesinde yaşayan Dilan Şaylı (25) ve Eser Tat (26), boş vakitlerini değerlendirmek için Munzur Çayı'ndan topladıkları çakıl taşlarına resim yapmaya başladı.

Hobi amaçlı taşların üzerine çizdikleri resim çalışmalarını daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşan iki kadın, yaptıkları ürünlerin beğenilip ilgi görmesiyle ilçe merkezindeki Pulur Mahallesi'nde atölye açtı.

Munzur Çayı ve kıyısından topladıkları taşlara uğur böceği, ters lale, köpek, kedi gibi çeşitli motifler işleyen kadın arkadaşların, bu taşlardan yaptığı kitap ayracı, mıknatıslı objeler ve mumluk gibi ürünler yoğun ilgi görüyor.

Günün büyük bölümünü atölyede çalışarak geçiren iki arkadaş, bin bir emek vererek yaptıkları çalışmaları sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. Girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri büyük özveriyle hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

- "Çeşitlerimizi arttırıyoruz"

Dilan Şaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin maliye bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ovacık'ta yaşamaya başladığını ifade eden Şaylı, "Arkadaşım Eser ile birlikte hobi olarak taş boyamaya karar verdik. Boyadığımız taşları daha sonra sosyal medyada paylaşınca ilgi gördü. Bizde, neden satışını yapmayalım dedik ve ürünlerin satışına başladık." dedi.

Şaylı, Munzur Çayı'nda topladıkları pürüzsüz ve düz taşları çalışmalarında kullandıklarını belirterek, daha çok ilgi gösterilmesi nedeniyle en çok spor kulüplerinin amblemlerini taşlara işlediklerini dile getirdi.

Şaylı, "Gün geçtikçe de çeşitlerimizi arttırıyoruz. Eğer basit ve kolay bir çizim ise beş dakikamızı alıyor. Daha ayrıntılı ise 10-15 dakika arasında bir süreyle çalışmayı tamamlıyoruz." dedi.

Eser Tat da Düzce Üniversitesi'nin turizm ve otel işletmeciliği bölümünden mezun olduğunu belirterek, vakitlerini değerlendirmek amacıyla taş boyamaya başladıklarını aktardı.

İlk çalışmayı yaptıklarında bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini kaydeden Tat, "Taşlara resim yapmaya hobi olarak başladık ve çalışmalarımızın sadece kendi evimizde süs olarak kalacağını düşündük. Çalışmalarımızı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda çok beğeni aldı. Görenler 'bize satar mısınız' şeklinde bir talepte bulundu. Biz de buradan yola çıkarak bu durumu ticarete döktük, satışlara başladık. Yoğun ilgi görüyoruz, memnunuz." diye konuştu.

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