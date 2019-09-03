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Munzur'un "Zümra" kavununda hedef pazar Ankara ve İstanbul

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan, değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu yoğun talep görüyor - Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin: - "Önümüzdeki yıllarda kavun ekim sahalarının daha da artmasını bekliyoruz. Erzincanlı kavun üreticilerinin hedefi ise İstanbul, Ankara gibi büyük illerin pazarlarında yer edinmek" - Çiftçi Şeref Oruç: - "Yetiştirdiğimiz kavun, aroması ve organik yapısı nedeniyle bölgemizde tercih edilen kavun türü oldu"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, türünü yetiştiren çiftçiler, tüketicinin talebini karşılamaya çalışıyor.

Kentte çiftçilikle geçimini sağlayan Şeref Oruç, 5 yıl önce Munzur Dağı eteklerindeki Mollaköy beldesinde 5 dönüm tarım arazisinde fidesini Mersin'den getirdiği ve yörede daha önce tarımı yapılmayan "Zümra" kavununu yetiştirmeye başladı.

Oruç, sonraki yıllarda talebin artması üzerine kavunun ekim alanını 100 dönüme çıkarttı. Bölgede yoğun talep görmesi üzerine bir çok çiftçi de Zümra kavunu yetiştirmeye başladı.

Çiftçiler, şu sıralar kavunları toplayıp tüketicilerin talebini karşılamaya çalışıyor.

- Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illere sevk ediliyor

Zümra kavunu, uzun süre çürümeden kalabilmesi ve kendine has aroması ile tüketicinin beğenisini topluyor.

Tarlalardaki toplama alanlarına getirilen kavunlar buralarda kasalara konulup ardından kamyonlara yüklenerek satılmak üzere Erzincan'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illere sevk ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavun üretiminin Erzincan genelinde giderek arttığını anlattı.

- "Hedef, büyük illerin pazarında yer edinmek"

Erzincanlı çiftçilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan kavunun üretiminin artmasının bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bölgenin uygun toprak yapısı ve su kalitesi de üretilen kavunun lezzetine katkı sağlarken, Erzincan’da üretilen kavunlar bölgenin diğer illerine pazarlanıyor. Önümüzdeki yıllarda kavun ekim sahalarının daha da artması bekliyoruz. Erzincanlı kavun üreticilerinin hedefi ise İstanbul, Ankara gibi büyük illerin pazarlarında yer edinmek."

Çiftçilerden Şeref Oruç ise bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiklerini söyledi.

Zümra kavununu geniş bir arazide ektiğini anlatan Oruç, "Bu sezon beklediğimiz gibi normal bir verim elde ettik. Kavunumuzu doğal şekilde yetiştirdik. Bize yakınlığı ile bilinen Karadeniz Bölgesi, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kavun üretimi olmadığından Erzincan'da bu ürünün yetiştirilerek bu bölgelere satılması önemli bir fırsat sağlıyor." dedi.

- "Pazar sorunu yok"

Kavunun bölgede pazar sorunu bulunmadığını dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğimiz kavun, aroması ve organik yapısı nedeniyle bölgemizde tercih edilen kavun türü oldu. Şu anda 100 dönümlük araziye diktiğimiz 75 bin fideden kavun üretiyoruz. Arazilerimiz bu ürün için son derece verimli ve müsait. Ben özellikle çiftçilerin verimli olan bu arazilerde kavun üretimi yapmaları için teşvik edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu ürünün herhangi bir pazar sorunu bulunmamaktadır. Bu sezon beklentimiz 450 ton rekolteyi yakalamak. Günlük yaklaşık 15 ton kavun topluyoruz."

Sebze Hali Komisyoncusu Erkan Diken de üretilen kavunun aroması ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini ifade ederek, "Erzincan'da üretilen kavunumuzun tadı ve aroması çok güzel. Burada üretilen kavunu çevre illere gönderiyoruz. Şu anda Zümra kavununa talep oldukça fazla. Bu kavunun üretilmesi için bölge çiftçisine gerekli desteklerin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aroma Erzincan kavun Munzur tarla üretim

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