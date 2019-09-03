Tarlalardaki toplama alanlarına getirilen kavunlar buralarda kasalara konulup ardından kamyonlara yüklenerek satılmak üzere Erzincan'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illere sevk ediliyor.

Oruç, sonraki yıllarda talebin artması üzerine kavunun ekim alanını 100 dönüme çıkarttı. Bölgede yoğun talep görmesi üzerine bir çok çiftçi de Zümra kavunu yetiştirmeye başladı.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavun üretiminin Erzincan genelinde giderek arttığını anlattı.

- "Hedef, büyük illerin pazarında yer edinmek"

Erzincanlı çiftçilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan kavunun üretiminin artmasının bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bölgenin uygun toprak yapısı ve su kalitesi de üretilen kavunun lezzetine katkı sağlarken, Erzincan’da üretilen kavunlar bölgenin diğer illerine pazarlanıyor. Önümüzdeki yıllarda kavun ekim sahalarının daha da artması bekliyoruz. Erzincanlı kavun üreticilerinin hedefi ise İstanbul, Ankara gibi büyük illerin pazarlarında yer edinmek."

Çiftçilerden Şeref Oruç ise bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiklerini söyledi.

Zümra kavununu geniş bir arazide ektiğini anlatan Oruç, "Bu sezon beklediğimiz gibi normal bir verim elde ettik. Kavunumuzu doğal şekilde yetiştirdik. Bize yakınlığı ile bilinen Karadeniz Bölgesi, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kavun üretimi olmadığından Erzincan'da bu ürünün yetiştirilerek bu bölgelere satılması önemli bir fırsat sağlıyor." dedi.