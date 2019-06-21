Murad Hüdavendigar Han Bursa'da anıldı

Osmanlı padişahlarından 1. Murat Hüdavendigar Han, ölümünün 630'uncu yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Savaş alanında şehit edilen Murad Hüdavendigar Han için Osmangazi ilçesinin Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde anma töreni düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi yapılan törende, mehter takımı konser verdi, kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, törende, Bursa'nın 6 padişahın kabrine ev sahipliği yaptığını, şehirde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Ödünç, Türklerin yüce bir millet olduğunu dile getirerek, "İslam aleminde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle bu milletin daha güzel ve güçlü bir şekilde bu gök kubbede var olması için canla başla çalışacağımızdan şüphem yok." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise Türklerin, konuşacağı dil için başkasından izin almamış tek millet olduğunu dile getirdi.

Bursa'nın edebiyatçılar tarafından bir çok şeye benzetildiğini kaydeden Tatlıoğlu, kendisinin de Bursa'yı Türk bayrağına benzettiğini vurguladı.