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Muradiye Belediyesine ait 4 katlı bina için yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen: - "(Muradiye Belediyesine ait 4 katlı bina) Sel afeti geldiğinde bütün mahalleyi tehlikeye atabilecek durum içerisinde. Belediye ile görüşerek anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu hafta içerisinde yıkımına başlayacağız"

RİZE (AA) - Rize'nin Muradiye beldesinde belediyeye ait içerisinde kiralık iş yerleri ve Kuran kursu bulunan 4 katlı binanın yıkımı kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Gürgen, ardından dere üzerine inşa edilmiş içerisinde kiralık iş yerleri ve Kuran kursu bulunan 4 katlı binanın yıkımı için görüşerek mutabakata vardı.

Gürgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı binanın yıkım işleminin başladığını hatırlattı.

Muradiye Belediyesine ait hizmet binası için de yıkım kararı aldıklarını kaydeden Gürgen, "İçerisinde kiralık dükkanlar ve Kuran kursu olan bir yer. İki derenin birleşiminin üzerine yapılmış. Sel afeti geldiğinde bütün mahalleyi tehlikeye atabilecek durum içerisinde. Belediye ile görüşerek anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu hafta içerisinde yıkımına başlayacağız." dedi.

Binanın yıkılmasının ardından derenin eski yatağına döndürüleceğinin altını çizen Gürgen, "Binayı kaldırarak Heleke Camisi'ni ve sağlık ocağını kurtarıyoruz. Diğer binaları da kurtarıyoruz.
Bu yıkımın başlangıcı birinci aşama. İkinci aşamada merkezdeki binayı yıkacağız. Dere yatakları içerisinde aykırılık teşkil eden binalar dolgular hepsi kaldırılacak." diye konuştu.

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7 katlı bina Rize yıkım işlemi gerçekleşti

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