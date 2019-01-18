Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi açıldı

Bursa'da, Muradiye Külliyesi içinde oluşturulan Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende, 2017 yılında restore ettirdikleri Muradiye Külliyesi ve Medresesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Külliye bünyesine önemli bir müze kazandırdıklarını dile getiren Aktaş, "Bursa'ya kazandırılan Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi, konusu itibarıyla Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında yer alacak." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen de müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gülgen, kısa bir zamanda Kur'an ve Kur'an'ın sanatları, kitap sanatlarının oluşması için büyük bir gayret sarf edildiğini aktararak, "Abbasilerden beri Asya'nın o güzelliklerini, milli kültürünü, İslam'ın vahdet anlayışıyla birleştirip İslam sanatına rengini verdi bu millet. Sanatlar ve sanatkar, o ilahi neşeyi duyuruyorsa sanattır ve sanatkardır efendim, yoksa lafügüzaftır. İnşallah bu müze o ilahi neşeyi duyuracak mekanlardan biri olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar eşliğinde müzenin açılış kurdelesi kesildi.

19 ve 20'nci yüzyıla ait yazma eserler ile el yazması Kur'an-ı Kerimler ile hat ve tezhip örneklerinin sergilendiği müzenin açılışına, müzede eserleri bulunan sanatkarlar ve vatandaşlar katıldı.

